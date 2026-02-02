© Riproduzione riservata

È Salvatore Corrao il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, 2 febbraio, alla presenza del direttore regionale per la Sardegna, Nicola Micele. Corrao prende il posto di Giampaolo Lampis, passato a dirigere il Comando di Chieti. Nato a Palermo nel 1977, Corrao è laureato in Ingegneria chimica ed è entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2006, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità presso il Dipartimento centrale per l’emergenza e il Comando di Roma. Promosso Primo dirigente nel 2024, dal 2025 ha operato nella Direzione regionale della Sardegna, come dirigente dell’Ufficio Prevenzione Incendi. Vanta esperienza in emergenze sismiche, idrogeologiche e tecnologico-industriali, intervenendo in Italia e all’estero, tra cui il terremoto di Amatrice (2016), l’alluvione di Casamicciola (2022) e il terremoto di Hatay in Turchia (2023). Conosce già il territorio nuorese, dove intervenne nel 2013 durante l’alluvione “Cleopatra”. Accanto all’attività operativa, Corrao è formatore e docente in corsi e master sulla gestione delle emergenze e prevenzione incendi, e ha conseguito un Master di II livello in Innovazione nella gestione delle crisi, del soccorso pubblico e della sicurezza all’Università della Tuscia. Nel suo primo messaggio da comandante ha dichiarato: «Ho assunto con entusiasmo il comando del capoluogo barbaricino. La mia azione sarà improntata al gioco di squadra con le donne e gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, rafforzando la sinergia con gli altri enti che collaborano alle attività di soccorso, per garantire un supporto sempre più efficace al cittadino.»