in piazza cifosi
06 febbraio 2026 alle 13:50aggiornato il 06 febbraio 2026 alle 14:14
Auto in fiamme davanti alle Poste centrali: paura in centro a NuoroIl veicolo ha preso fuoco mentre il conducente cercava parcheggio. Provvidenziale l’aiuto di alcuni commercianti che, con un estintore, hanno contenuto il rogo
Attimi di paura oggi in piazza Cifosi, davanti alle Poste centrali di Nuoro, dove una Smart ha improvvisamente preso fuoco mentre il conducente cercava una stallo per la sosta.
Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, attirando l’attenzione di numerosi passanti. Provvidenziale l’intervento di alcuni baristi della zona che, armati di estintori, sono riusciti a contenere l’incendio ed evitare conseguenze più gravi, in attesa dei soccorsi.
Fortunatamente l’autista del veicolo è rimasto illeso.
