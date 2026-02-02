«Finalmente abbiamo di nuovo la linea telefonica e la connessione internet: sono state ripristinate nel pomeriggio». L’imprenditrice turistica di Fonni, Annamaria Pirellas, non nasconde la sua soddisfazione per una conquista attesa da almeno dieci giorni. «Il problema stava nel trasmettitore che si trova sul monte Ortobene, a Nuoro».

La situazione era paradossale, soprattutto per una struttura ricettiva come il Parco Donnortei. La nota attività turistica di Fonni, infatti, da tempo aveva concesso l’area per l’installazione di un’antenna telefonica.

Non proprio un belvedere, ma una presenza necessaria per chi vuole accogliere e vivere di turismo, oltretutto in un fine settimana all’insegna della neve e del tutto esaurito. Peccato che da parecchi giorni i telefoni fossero muti: nessun segnale, nessuna connessione internet. «Un disagio enorme, non potevamo prendere neppure le prenotazioni», dice Martina Serusi.

Oggi la gradita notizia, con l’arrivo dei tecnici di una nota compagnia telefonica e il ripristino del servizio. Sì, il Gennargentu non è più “isolato”.

