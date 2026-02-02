Dialogheranno con il territorio, si occuperanno di divulgazione scientifica e supporteranno il lavoro degli scienziati nel dialogo fra le comunità interessate dal progetto dell'Einstein Telescope le sei figure selezionate da Unitel Sardegna, il Consorzio interuniversitario.

I sei divulgatori sono stati accolti stamattina nella sala consiliare del comune di Lula alla presenza del sindaco Mario Calia e del sindaco di Nuoro Emiliano Fenu.

Fra gli ospiti presenti all'incontro Giuseppe Pulina Prorettore all’Università di Sassari, Luciano Colombo del Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari, Gianni Battaccone, ricercatore presso l'Università di Sassari e Gianni Fenu dell'Università di Cagliari.

Presenti inoltre Alessandro Cardini direttore dell’INFN di Cagliari, Carlo Giunchi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Federica Govoni direttrice dell'Inaf di Cagliari, e Raffaele Marras, consulente della Regione Sardegna.

Durante l'incontro che si è concluso con la visita al sito di Sos Enattos, è stata sottolineata l'importanza della giusta divulgazione del progetto e l'importanza del coinvolgimento delle comunità che si dovranno confrontare con i cambiamenti inequivocabili che un progetto di tale portata inciderà sul territorio coinvolto.

