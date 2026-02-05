Aveva un fucile a canne mozze nascosto nel fango, tra foglie e pietre, in un’area rurale particolarmente impervia. Per questo un 29enne di Desulo, già in affidamento in prova e noto alle forze dell’ordine per detenzione illegale di arma clandestina e lesioni, è stato arrestato dai carabinieri della Squadriglia di S’Arcu di Tascusi impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Durante le operazioni, i militari hanno rinvenuto, nelle pertinenze dell’ovile in uso all’indagato, un sacchetto in cellophane bianco occultato tra foglie, pietre e fango. All’interno era custodito un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa, insieme a cinque cartucce a pallini calibro 12. L’arma e il munizionamento sono stati immediatamente sequestrati.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e nella mattinata del 26 gennaio il Gip del Tribunale di Oristano ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

