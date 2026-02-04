Vandali in cimitero a Macomer. Hanno danneggiato la porta di ingresso della cappella, appena realizzata. Un’azione evidente anche all'interno della struttura, dove regnano l'incuria, l'abbandono e il degrado.

A denunciarlo, con tanto di documentazione fotografica, è la consigliera di minoranza Rossana Ledda, che ha fatto un sopralluogo, assieme a un addetto tecnico del Comune, che ha subito sporto denuncia alla polizia.

I lavori per la nuova cappella, la camera mortuaria e gli spazi esterni sono stati finanziati da un mutuo e da un cofinanziamento comunale per un totale di 743mila euro e sono stati ultimati nella primavera dello scorso anno.

«Se tutto rimane aperto o parzialmente transennato in modo posticcio - scrive Rossana Ledda - desumo che non si sia fatto niente per prevenire e per custodire degnamente il nuovo cimitero».

Rossana Ledda denuncia anche la presenza di mucche all'interno dell'area, con gli escrementi che ne dimostrano in maniera evidente la libera circolazione. «Ho potuto verificare umidità rilevanti nelle pareti e nei soffitti su lavori ultimati appena 9 mesi fa. Non parliamo poi delle parti del verde perché anche su quelle si poteva già da tempo renderle decorose ed adeguate a questo luogo». La consigliera comunale conclude dicendo che «la cura e l'attenzione dei cimitero è doverosa e le amministrazioni comunali devono dare una certa priorità, altrimenti l'incuria diventa intollerante ed è un insulto alla sacralità del dolore, oltre essere un’offesa ai nostri defunti e ai loro cari».

