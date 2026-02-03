I parametri sono rientrati nella norma. L'acqua della rete idrica dell'area industriale di Tossilo è di nuovo potabile, a due mesi dall'ordinanza del sindaco che, lo scorso 2 dicembre, vietava l'uso per scopi alimentari. Due mesi che hanno creato tanti disagi, nonostante il 30 per cento delle attività produttive (quasi tutte agroalimentari), abbiano utilizzato l'acqua dei pozzi e delle riserve.

I parametri sono quindi rientrati nella norma, certificati dal dipartimento di prevenzione SSD Igiene Alimenti e nutrizione dell'Asl di Nuoro e da Abbanoa. Proprio ieri il sindaco, Riccardo Uda, ha emanato l'ordinanza che revoca quel divieto di utilizzo dell'acqua della rete idrica della zona industriale di Tossilo, che era in vigore dal 2 dicembre dello scorso anno.

A Tossilo operano particolarmente attività agroalimentari, quali i caseifici, macellerie e anche attività commerciali alimentari. I parametri erano usciti fuori dalla norma a novembre, quando c'è stato l'intervento per modificare la rete idrica, prima alimentata dall'invaso di Monteleone Roccadoria e da tre mesi, ormai, alimentata dall'acqua dei pozzi a monte dell'abitato, in passato utilizzata per l'imbottigliamento di acque minerali col marchio Funte Fria. La situazione ora è tornata alla normalità non solo a Tossilo, ma anche nell'area artigianale di Bonu Trau e dell'abitato

