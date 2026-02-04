Alessia Mureddu, macomerese di 21 anni è in Africa, in Sierra Leone, per una missione umanitaria.

È ospitata nella comunità di missionari saveriani, impegnata nel sostegno delle persone del posto, che vivono in situazione di difficoltà. Vincitrice del premio Nino Carrus, la giovane non ha avuto il tempo per festeggiare. Da lunedì è in Sierra Leone.

«Sono qui per aiutare. Un aiuto che non si limita all'aspetto economico - dice la giovane missionaria - ma è un sostegno più profondo, fatto di presenza, ascolto e condivisione. È un aiuto che prova a raggiungere il cuore e l’anima delle persone, restituendo dignità, speranza e fiducia nel futuro a quella gente che vive tra tante difficoltà».

Una esperienza che la giovane di Macomer vuole vivere e che ha sempre voluto fare, sostenuta dai genitori e dalla sorella, dalla parrocchia, oltre che dagli amici.

«Viviamo in una realtà in cui tutto è a portata di mano - dice la giovane missionaria - proprio per questo, rischiamo di dimenticare il valore autentico delle cose. In questo viaggio porterò con me pazienza, rispetto e tanta umiltà. Cercherò di mettermi, per quanto possibile, nei panni degli altri, vivendo questa esperienza con il cuore aperto e spogliandomi dei pregiudizi e degli stereotipi che, spesso senza rendercene conto, la società di oggi ci trasmette. Mi auguro di riuscire a donarmi agli altri senza timore né paura, lasciandomi toccare dagli incontri, dagli sguardi e dalle storie che vivrò».

Alessia Mureddu ha iniziato giovanissima la sua attività di animatrice nell'oratorio, prima con le suore salesiane e in questi ultimi anni in parrocchia. Proprio la parrocchia, in un breve comunicato scrive: «Con gioia accompagniamo nella preghiera la nostra animatrice Alessia, che vivrà un'esperienza di missione in Sierra Leone. Possiamo questi mesi aiutarla a incontrare e guastare una realtà di Chiesa giovane, nata e cresciuta tra molte prove, ricca di fede e di speranza».

