Ha tentato di sottrarsi ai controlli perché, a suo dire, era in ritardo a un appuntamento con la fidanzata il neopatentato protagonista di una rocambolesca fuga nella notte di venerdì a Dorgali, conclusasi dopo un breve inseguimento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola. L’episodio si inserisce nel bilancio del vasto servizio straordinario di controllo del territorio svolto a Dorgali e nei comuni limitrofi, mirato a contrastare la guida in stato d’ebbrezza e il degrado urbano.

Il giovane è stato fermato all’ingresso del centro abitato e sanzionato per eccesso di velocità in orario notturno, una condotta particolarmente pericolosa che ha giustificato sostenendo di dover raggiungere la compagna. Nel corso dell’operazione i militari hanno denunciato in stato di libertà cinque persone: tra cui una donna, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti, e un altro conducente che si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, pur trovandosi in evidente stato di ebbrezza. Per tutti è scattato il ritiro della patente.

Altri due automobilisti sono stati invece sanzionati amministrativamente poiché il valore alcolemico rilevato risultava lievemente superiore ai limiti di legge. Particolare attenzione ai ciclomotori, al centro delle lamentele dei residenti per il disagio acustico serale. I controlli hanno portato alla sanzione di dieci conducenti, con consistente decurtazione di punti dalle patenti, e al fermo amministrativo di cinque mezzi, risultati alterati nelle caratteristiche costruttive, con targa non visibile o con un numero di passeggeri superiore a quello consentito.

