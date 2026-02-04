Un altro importante successo per la ballerina sportiva macomerese Luna Dechicu, che milita nel Cuban Club di Abbasanta. La giovane atleta (16 anni), infatti, ha conquistato la finale Under 19 rising star tre balli al prestigioso Uk Open Dance Festival, una delle competizioni più ambite nel panorama internazionale della danza sportiva tenutasi a Bournemouth i giorni scorsi. Luna Dechicu, guidata dai maestri Sebastiano Mele, Claudia Mele e Maria Skyum Larsen del Cuban Club di Abbasanta, ha brillato sul celebre parquet inglese, culla mondiale della disciplina, distinguendosi per tecnica, eleganza e maturità espressiva. Una manifestazione considerata di altissimo livello, caratterizzato da eliminatorie serrate tra i migliori ballerini. Per questo motivo il solo raggiungimento della finale rappresenta un risultato di immenso valore.

«Ballare sulla pista del Uk championship è un emozione difficile da descrivere- dice la giovane atleta- le luci, il pubblico e i giudici più importanti creano un' atmosfera magica. Per tutta la gara il mio maestro Sebastiano e il mio papà sono stati a bordo pista a ballare con me e a incitarmi, sentivo la loro voce, la loro energia, la loro forza in ogni passo. Poi sapevo che a casa mia mamma, la mia più grande sostenitrice, mi seguiva con il cuore in mano. Su quella pista non ho mai ballato sola, ho ballato con loro».

Tutto è frutto di un percorso straordinario. Lo scorso anno Luna Dechicu è riuscita anche nell' impresa di conquistare la finale in tutte e tre le competizioni più importanti al mondo nella categoria Under 16 rising star, quindi all'International dance festival, Uk open championship e The Open Worlds a Blackpool. A dicembre inoltre è arrivata la vittoria in Polonia all' Air Dance Christmas ball nell' Under 19 a conferma di una crescita costante.

