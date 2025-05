La mamma, terrorizzata, si era presentata nei giorni scorsi alla Stazione dei carabinieri di Ortueri per denunciare le continue minacce e vessazioni subite dal figlio, un 36enne del posto con precedenti. Ai militari ha raccontato episodi di violenza psicologica e intimidazioni gravi che andavano avanti dall’agosto 2024.

Immediatamente sono scattate le indagini: nella notte del 2 maggio, i militari delle Stazioni di Ortueri e Ovodda, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tonara, hanno arrestato l’uomo in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia.

Durante la perquisizione in casa hanno rinvenuto un coltello tipo pattadese e una scure, entrambi usati per minacciare la vittima. L’abitazione è apparsa in completo disordine, con diversi oggetti distrutti, presumibilmente durante precedenti episodi di rabbia.

Il 36enne è stato condotto alla casa di reclusione di Oristano. Dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui la custodia cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.

