Divieto di transito per le auto, ma valeva anche per i cavalli. Un abitante di Orotelli è stato multato dai carabinieri perché in sella al suo destriero ha attraversato una delle vie interdette alla circolazione (compresa quella degli equini) durante Fainas de Ighinadu, appuntamento locale di “Autunno in Barbagia”.

I fatti risalgono al 2 ottobre, ma l’Arma li ha resi noti solo oggi.

Il sindaco Tonino Bosu, nei giorni che hanno preceduto la manifestazione, aveva emesso un’ordinanza che imponeva “il divieto di circolazione e di sosta” in sette strade del centro perché “è previsto un notevole aumento del traffico urbano per l’arrivo di persone anche dai centri vicini” e si presentava “la necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica”.

Le vie erano state chiuse con delle transenne, per non far accedere le auto. Il cavaliere ha deciso di entrarci in sella. Ed è stato fermato dai carabinieri e multato.

