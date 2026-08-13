Da ieri mattina è off-limits alle auto l’area antistante la spiaggia di Su Barone, a Orosei.

Gli agenti della Base navale del Corpo forestale regionale, su richiesta della Procura della Repubblica di Nuoro, hanno sottoposto a sequestro giudiziario l’intera zona destinata alla sosta.

Il provvedimento è scattato dopo le verifiche sulla gestione del parcheggio fronte mare, affidata in concessione dal Comune a una cooperativa: secondo gli accertamenti dei ranger, sarebbe stato consentito l’ingresso a un numero di veicoli superiore al limite di 180 previsto dal Piano di utilizzo dei litorali (Pul).

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