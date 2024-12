Uno dei pochi paesi dove i turisti arrivano tutto l'anno. Sicuramente tra i più visitati fra quelli che non hanno il mare.

Il turismo è una voce sempre più importante dell'economia di Orgosolo. Ecco così un marchio all'interno di un progetto "Miradas", dove sono comprese una lunga serie di azioni grazie a un finanziamento da un milione e 600 mila euro del mistero della cultura.

Per il sindaco Pasquale Mereu «l'utilizzo di un marchio unico per tutte le attività del territorio, quelle rivolte ai visitatori e non solo, ci permetterà di essere ancora più forti e riconoscibili ogni volta che proporremo la nostra offerta turistica».

Per Paola Locci, project manager di "Miradas", l'iniziativa rappresenta «una grande occasione per tutta la comunità e l’obiettivo strategico più grande nel quale siamo coinvolti tutti è rendere l’offerta orgolese sempre più distintiva e rilevante, che poi è l’unico modo per catturare valore sul mercato».

Marchio e slogan (“L'altra faccia della Sardegna'') sono stati ideati da un team dell'istituto Europeo di Design di Cagliari composto da docenti e studenti.

