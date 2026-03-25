Nessuna sentenza nel processo per l’omicidio di Luca Goddi: il gup del Tribunale di Nuoro ha disposto una perizia su tre intercettazioni ritenute centrali nell’inchiesta e ha rinviato l’udienza al 1° aprile.

L’ordinanza è stata emessa al termine dell’udienza dopo le repliche delle parti, davanti alla giudice Alessandra Ponti, che ha ritenuto necessario un approfondimento tecnico sui contenuti delle conversazioni prima di arrivare a una decisione. Il procedimento, celebrato con rito abbreviato, vede imputato Pietro Contena per il delitto del 47enne ucciso il 4 agosto 2023 nel centro di Orune.

Nel corso delle scorse udienze il pubblico ministero Ireno Satta aveva chiesto una condanna a 20 anni, mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Basilio Brodu, aveva sollecitato l’assoluzione, contestando la solidità degli elementi raccolti dagli investigatori.

La parola torna ora ai periti: l’esito dell’accertamento sulle intercettazioni potrebbe rivelarsi decisivo per la sentenza.

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