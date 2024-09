I carabinieri del Norm della Compagnia CC di Ottana, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Olzai e Ottana e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna hanno tratto in arresto un 39enne per coltivazione, produzione, traffico e detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana.

Le manette sono scattare dopo l’individuazione, nelle campagne di Olzai, di una piantagione composta da più di 1500 piante di canapa ad elevato tasso di Thc.

La marijuana, del peso di più di 800 kg, è stata estirpata e sequestrata, mentre il 39enne resta indagato e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

