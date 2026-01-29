Una soluzione temporanea, un intervento tampone per l'illuminazione di viale Repubblica a Nuoro.

La luce arriva dopo un confronto continuo durato settimane tra gli uffici tecnici del Comune di Nuoro e il gestore dell'impianto che «nelle ultime settimane hanno provveduto ad una serie di verifiche tecniche sui lampioni e sui quadri elettrici risultati essere in buone condizioni - dice l'assessora comunale ai Lavori pubblici Giulia Corda -. Questo ha consentito, questa sera, la riaccensione dell’impianto di illuminazione di viale Repubblica». Aggiunge Corda: «Il cavidotto presente nel viale è danneggiato, per questo è difficile individuare il danno al cavo madre. In queste settimane stiamo procedendo a dei “saggi” per intercettare il guasto di difficile individuazione senza dover smantellare il marciapiede. Questo in attesa di porre rimedio definitivo al problema e al fine di limitare pericoli e disagi».

