In pochi istanti, si sono impossessati degli effetti personali di una dipendente comunale, per poi dileguarsi convinti di poterla fare franca.

Ma il loro tentativo di far perdere le tracce è durato poco: nel giro di una manciata di ore sono stati individuati e denunciati dalla Polizia. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Macomer e ha visto l’intervento degli agenti del Commissariato di Macomer.

A far scattare le ricerche è stata la stessa vittima che, accortasi del furto, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Da quel momento è partita una rapida attività investigativa sul territorio che ha permesso agli agenti di risalire in breve tempo ai presunti responsabili. I due sono stati rintracciati poco dopo e, durante il controllo, trovati ancora in possesso della refurtiva sottratta alla donna. Un elemento decisivo che ha consentito di ricostruire rapidamente la dinamica del furto e di attribuire le responsabilità.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà: si tratta di un minorenne, deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, e di un maggiorenne, segnalato invece alla Procura ordinaria competente.

L’episodio conferma come l’intervento tempestivo degli agenti abbia permesso di individuare i presunti autori del furto e recuperare in tempi rapidi quanto sottratto alla dipendente comunale.

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