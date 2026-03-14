Hanno suonato e cantato, accompagnati dalla celebre cantante folk, Maria Giovanna Cherchi. Si è quindi concluso in musica il progetto legato alla prova per saper scrivere bene l'italiano, realizzato dagli alunni della quarta classe della scuola primaria "G.Caria" di Macomer. I ragazzi hanno scritto delle lettere, che hanno inviato al sindaco, Riccardo Uda, ma anche alla Cerchi. Il sindaco ha risposto immediatamente, incontrando i ragazzi nella loro aula, confrontandosi con loro sulle problematiche legate all'amministrazione della cittadina. L'altro ieri l'originale progetto si è concluso in musica. La cantante folk ha incontrato ha gli alunni, ha dialogato con loro, ha cantato assieme a loro e tanta emozione ha suscitato l'esibizione di Francesco che, con l'organetto, ha suonato "Su passu a tres", accompagnato dalla voce della cantante.

"Sono bambini che stanno imparando a comunicare col mondo che li circonda - spiega l'insegnante, Antonietta Santoni- È una prova per saper scrivere bene l'italiano, con la formulazione di una lettera come si faceva prima dell'avvento del web. I ragazzi lo hanno fatto da soli, indirizzando le loro originali lettere al sindaco di Macomer, ma anche ad artisti e mai pensavano di poter incontrare il sindaco e la cantante. È una bella classe e quella che stiamo vivendo è sicuramente una bella esperienza".

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