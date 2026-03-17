Negli anni i cantieri edili si sono trasformati profondamente, diventando luoghi in cui la sicurezza, la prevenzione e il rispetto delle norme rivestono un ruolo sempre più determinante. Proprio per approfondire questi aspetti e fare il punto sugli obblighi e le responsabilità, giovedì 19 marzo alle ore 16 si terrà a Nuoro un incontro tecnico rivolto a imprese, impiantisti e maestranze. L’appuntamento, dal titolo “Come organizzare un cantiere edile in sicurezza. Documentazione, obblighi e responsabilità”, si svolgerà nella sala riunioni della Camera di Commercio, al secondo piano della sede di via Papandrea 8. L’iniziativa è promossa da Confindustria Sardegna Centrale, con il coinvolgimento di Confartigianato Nuoro in collaborazione con Inail Sardegna, nell’ambito del progetto “Sicurezza è Prevenzione. La tutela della salute e della sicurezza nelle aziende”.

Al centro dell’incontro ci saranno i temi della documentazione obbligatoria, dei rischi specifici e delle responsabilità delle diverse figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei cantieri. Un’occasione per fare chiarezza sulle novità normative e sugli adempimenti richiesti alle imprese. Dopo i saluti istituzionali di Marina Mastio, vicepresidente di Confindustria Sardegna Centrale, e di Paolo Pili, direttore dell’Inail di Nuoro, spazio agli interventi tecnici. Tra i relatori Gian Piero Leoni, ingegnere e consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che approfondirà il tema delle funzioni di coordinamento nei cantieri.

Seguirà l’intervento di Luisa Puggioni, psicologa e psicoterapeuta, che si concentrerà sulla valutazione dei rischi e sul benessere organizzativo. Previsti anche contributi operativi da parte degli enti di controllo, con gli interventi di Silvia Mulas, di tecnico della prevenzione dello Spresal di Nuoro, e di Armanda Melis, ispettore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Durante l’incontro sarà possibile porre quesiti ai relatori. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione consultando il sito di Confindustria.

© Riproduzione riservata