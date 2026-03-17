Abbandonata da anni, nonostante la grande mole di traffico, la strada ex Carlo Felice versa in pessime condizioni, che ora ha fatto scoppiare le proteste, dopo l'ennesimo incidente stradale.

La strada costituisce l'ingresso e uscita principale da Macomer e dall'area industriale verso Cagliari, attraversata quotidianamente da migliaia di automobilisti e da mezzi pesanti per il trasporto del rifiuti di mezza Sardegna al termovalorizzatore, ma anche per le diverse attività commerciali e per i centri logistici di due grandi aziende alimentari.

La mancata manutenzione, che si protrae nel tempo, ha trasformato la strada, stretta e inadeguata, in un pericolo costante, caratterizzato da buche profonde, autentici crateri, asfalto deteriorato, frane e assenza di segnaletica, diventando teatro di numerosi incidenti stradali, spesso anche con gravi conseguenze, mette costantemente a rischio la sicurezza degli automobilisti.

«Non ne possiamo più- dice Danilo Masala, assessore ai lavori pubblici del Comune di Macomer- quella strada, assieme alle altre arterie, (che costituiscono gli ingressi alla nostra cittadina), è abbandonata da anni. Non basta fare i soliti e inutili interventi con toppe e pezze, ma occorre un intervento più consistente, per metterla quantomeno in sicurezza e adeguata alla mole di traffico. Bisogna allargarla, quindi realizzare interventi per metterla in sicurezza soprattutto nella zona attraversata dal rio Tossilo, che spesso esonda e allaga la carreggiata, mettendo a repentaglio la vita di tante persone. Basta, occorre intervenire adeguatamente, anche investendo risorse importanti che vadano oltre il solito rappezzamento».

Il presidente della provincia, Giuseppe Ciccolini, risponde a stretto giro di posta: «Abbiamo tanti fronti aperti in tutta la provincia, ma la strada di Tossilo per noi è prioritaria. Arriviamo da un inverno alquanto piovoso, che ha creato tante criticità e che intendiamo risolvere, avviando i lavori per superare le più importanti. Aspettiamo il bel tempo per intervenire. Per quanto riguarda il fronte franoso, abbiamo stanziato risorse importanti, per la realizzazione dei muri di contegno. I lavori dovrebbero iniziare a breve. Per allargare la strada occorrono ingenti risorse, che l'ente in questo momento non dispone».

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