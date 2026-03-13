Un encomio solenne è stato conferito dall'amministrazione comunale ai due carabinieri che, la notte tra il 20 e il 21 febbraio, hanno sventato un assalto al bancomat del Banco di Sardegna, nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, la via principale del paese.

Il sindaco, Francesco Caggiari, a meno di un mese dall'accaduto, ha voluto conferire ufficialmente l’encomio solenne ai due militari, il vice brigadiere Alessandro Dessì e al carabiniere Francesco Lauria, che operano nella stazione di Bortigali.

«Il provvedimento - scrive il sindaco - nasce dalla volontà dell'amministrazione di premiare l'efficacia dell'intervento che, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, ha impedito un gravissimo colpo ai danni della filiale del Banco di Sardegna. L'intervento efficace dei carabinieri ha rafforzato il senso di fiducia nelle istituzioni e nella costante presenza dello Stato sul territorio - prosegue Caggiari - con questo encomio vogliamo interpretare il sentimento unanime di gratitudine della cittadinanza verso due giovani servitori dello Stato che, con coraggio, professionalità e alto senso del dovere, hanno garantito la sicurezza della nostra comunità. A loro va il nostro più sentito ringraziamento».

