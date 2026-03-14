L'intera comunità, ma anche tanti amici e tanti sportivi, si è stretta attorno alla famiglia. Tanto che la chiesa di Santa Maria degli Angeli era colma all'inverosimile.

Una folla immensa ammutolita ed incredula, ha accompagnato l'ex Mister Universo Gianstefano Fara, di 55 anni, nel suo ultimo viaggio. L'atleta ha perso la vita nel drammatico incidente stradale, verificatosi nel primo pomeriggio di ieri sulla statale 131, nello svincolo per l'area industriale di Tossilo.

Dietro la bara la mamma Anna, la sorella, suor Ilaria, quindi il fratello Davide. Poi i parenti, il sindaco Francesco Caggiari, tanti suoi allievi, tanti sportivi, giunti dai paesi del circondario, ma anche da lontano. La messa è stata celebrata dal vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, col parroco don Agostino Carboni, col contorno delle confraternite, del coro parrocchiale, di tante suore arrivate anche da Cagliari.

Proprio il vescovo ha pronunciato parole di conforto per i familiari e per l'intera comunità, che ha dovuto vivere altri giorni di lutto per questa nuova tragedia. Gianstefano Fara era conosciuto e stimato non solo nel suo paese, ma in tutto il circondario. Trasmetteva la passione per il body building a tanti giovani del territorio.

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