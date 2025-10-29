È il terzo investimento in meno di 24 ore sulle strisce pedonali a Nuoro. Dopo l’incidente di ieri sera in via Lamarmora, dove un ex vigile urbano è stato travolto da un’auto, e quello di questa mattina, sempre in via Lamarmora, che ha coinvolto un 74enne, nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un nuovo episodio in via Don Bosco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione, un’auto si sarebbe fermata per consentire a un pedone di attraversare sulle strisce, ma è stata tamponata da un altro veicolo. A causa dell’urto, la prima vettura è stata spinta in avanti, investendo la persona che stava attraversando.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Fortunatamente, l’impatto non è stato violento e il pedone non avrebbe riportato ferite gravi.

La polizia locale sta effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

