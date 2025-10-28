Nuoro: ubriaco alla guida, travolge un ex vigile urbano sulle strisceÈ successo davanti alla stazione: nei guai 54enne di Oliena, tasso alcolemico più di tre volte oltre il consentito
Grave incidente questa sera davanti alla stazione di Nuoro, all’incrocio tra viale Sardegna e via La Marmora. Un pedone è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali.
La vittima, un ex vigile urbano, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in pronto soccorso. Le sue condizioni non sono note, ma l'uomo era cosciente.
A travolgerlo è stata una Ford Fiesta condotta da un uomo del 1971 originario di Oliena, che, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico ben oltre la soglia di 1,56 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito.
Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.