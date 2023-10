Incidente stradale a Nuoro, sulla statale 131 Dcn.

Per cause ancora da accertare all’altezza di Marreri, si è verificato uno scontro tra due auto, una Volskwagen Golf e una Opel Corsa. A bordo della prima viaggiavano due coniugi di Galtellì, feriti e trasportati in codice giallo al San Francesco di Nuoro. Solo lievi contusioni per gli occupanti della Corsa.

La strada è stata chiusa per consentire la rimozione dei mezzi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, vigili del fuoco e polizia stradale di Nuoro per consentire il ripristino della normale viabilità.

