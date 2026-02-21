Orani, folla immensa per l’ultimo saluto a Tonino Pireddu. Il parroco: «Vi guarderà dal cielo»Le parole del sacerdote ai familiari e alla compagna, Manuela Porcheddu. Poi l’appello: «Cerchiamo di recuperare i valori dell’uomo»
A Orani una folla immensa ha dato l’ultimo saluto a Tonino Pireddu, l’operaio 38enne assassinato mercoledì sera, intorno alle 21.30, davanti al portone di casa, freddato con un colpo di fucile alle spalle.
Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio, nella chiesa di Sant’Andrea, davanti a una comunità ancora incredula e devastata dal dolore.
Il parroco, Gesuino Corraine, ha invocato il ricorso alla fede per superare un dolore enorme: «La vita non finisce qua, abbiate questa certezza. Tonino vi guarderà e pregherà dal cielo», le parole del sacerdote rivolte ai familiari di Tonino Pireddu e alla compagna Manuela Porcheddu. Poi ha aggiunto: «Cerchiamo di recuperare i valori dell'uomo».