Un assalto al bancomat è fallito a Bortigali grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri.

I militari, attorno alle 3 della scorsa notte, stavano facendo un giro di perlustrazione all'interno dell'abitato. Mentre percorrevano il corso Vittorio Emanuele, la via principale del paese, si sono accorti di avere forato una ruota. Si sono dovuti fermare per controllare e hanno accertato che la ruota era stata forata da un chiodo a tre punte, dei quali era disseminata la strada.

La caserma dei carabinieri di Bortigali (Archivio)

Quindi, dopo un accurato controllo, hanno accertato che nelle vicinanze del Banco di Sardegna c’era un escavatore rubato, di proprietà di un'impresa che sta eseguendo dei lavori pubblici nel paese.

Il mezzo sarebbe stato utilizzato per assaltare lo sportello bancomat, ma i banditi quando si sono accorti che i carabinieri erano sulle loro tracce sono ripartiti a gran velocità a bordo di un furgone bianco, dirigendosi verso la montagna. È partita dunque la caccia al mezzo e ai malviventi.

