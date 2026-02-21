Attriti sui confini, scoppia la lite tra parenti a Sarule: un ferito a roncolateIndagano i carabinieri, i quattro al culmine della discussione si sono affrontati armati di attrezzi agricoli
Un uomo ferito alla testa a colpi di roncola: è il bilancio di una lite scoppiata questo pomeriggio nelle campagne fra Sarule e Ottana, tra quattro persone, imparentate fra loro.
Secondo i primi riscontri dei carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, intervenuti sul posto, i quattro hanno litigato per questioni di confini dei loro terreni. Al culmine della discussione si sono affrontati armati con attrezzi agricoli.
Uno di loro ha avuto la peggio ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro da un'ambulanza del 118.
Due delle persone coinvolte nella rissa sono state accompagnate in caserma dai carabinieri per ulteriori accertamenti.
(Unioneonline)