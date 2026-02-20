Appartamento in fiamme a Cala Gonone: intervengono i vigili del fuocoL’incendio è scoppiato in una palazzina sul lungomare Palmasera
Paura nel pomeriggio a Cala Gonone, dove un incendio è divampato in un appartamento vicino al lungomare Palmasera. Le fiamme hanno interessato un intero piano di una palazzina di quattro livelli.
Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, che ha lavorato per circoscrivere e domare il rogo. Determinante l’intervento di due vigili del fuoco liberi dal servizio che, trovandosi nelle vicinanze, sono riusciti a contenere le fiamme utilizzando mezzi di fortuna in attesa dell’arrivo della squadra operativa.
Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno proceduto con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non si registrano feriti
(Unioneonline)