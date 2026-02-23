Un apicoltore di Borore nuovo vice presidente del Gal MarghineIl Consiglio ha deliberato all’unanimità la nomina di Giuseppe Caddeo
Un altro importante passo in avanti verso il futuro. Dopo la conferma di Serenella Salis alla guida del Gal Marghine, il consiglio di amministrazione, ha provveduto alla nomina del vice presidente, come prevede lo statuto. Proposto dalla presidente Salis, il Consiglio ha deliberato all’unanimità la nomina di Giuseppe Caddeo, apicoltore di Borore. «Una scelta- dice Serenella Salis- che si inserisce in un’ottica di continuità amministrativa e di valorizzazione dell’esperienza maturata nella precedente consiliatura, con l’obiettivo di garantire stabilità, coerenza e piena operatività all’azione
del consiglio di amministrazione nella nuova fase di programmazione».
Con la nomina di Giuseppe Caddeo alla vice presidente si completa l’assetto degli organi di governance del Gal Marghine, pronto ad affrontare
le sfide della nuova programmazione e a proseguire il percorso di sviluppo locale condiviso con i soci pubblici e privati del territorio.