Grazie ad un finanziamento della Regione, la Provincia di Nuoro ha formalmente acquisito i nuovi locali del Man – Museo d’Arte Provincia di Nuoro – situati in Corso Giuseppe Garibaldi. Spazi che da oggi entrano ufficialmente a far parte del patrimonio provinciale.

Si tratta del primo atto ufficiale dopo l’insediamento del presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini.

I nuovi ambienti, sulla via più importante del centro, offriranno ulteriori possibilità operative al museo, consentendo di ampliare la programmazione con mostre temporanee, laboratori culturali e attività dedicate alla valorizzazione dell’arte contemporanea e del patrimonio artistico locale.

Con questa acquisizione, la Provincia rafforza il ruolo del Man quale centro di coordinamento della rete museale territoriale, confermando la valenza strategica dell’istituzione per lo sviluppo culturale e turistico della provincia di Nuoro.

«L’acquisizione dei nuovi locali del Man rappresenta molto più di un passaggio formale - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Ciccolini - è un investimento concreto nella cultura e nel futuro del nostro territorio. Il Man è da tempo un punto di riferimento nel panorama dell’arte contemporanea, e questi nuovi spazi gli consentiranno di crescere, di aprirsi a nuove collaborazioni e di rafforzare la sua funzione di motore culturale per tutta la provincia di Nuoro. È un segnale importante, - sottolinea Ciccolini - il primo atto di un mandato che vuole coniugare il rispetto per il nostro patrimonio con una visione aperta al futuro. Nuoro e la sua provincia meritano di essere protagoniste nel panorama culturale nazionale e internazionale, e il Man continuerà a essere un riferimento imprescindibile per la cultura del nostro territorio».

