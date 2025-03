Questa mattina, a Nuoro, si è verificato un incidente stradale in via Manzoni, precisamente davanti all’ex Mercato Ex-ME, dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i necessari accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’ambulanza sul luogo dell’investimento

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le autorità stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato all’investimento.

