Momenti di paura oggi a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione al Trenino. Le fiamme, scoppiate per cause ancora in fase di accertamento, hanno rapidamente invaso una parte della casa, costringendo gli occupanti a chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’incendio. Una persona è rimasta intossicata dal fumo e, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco stanno ora procedendo con la bonifica dell’abitazione e con le valutazioni strutturali, mentre la polizia prosegue le indagini per determinare le cause esatte del rogo.

