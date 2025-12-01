Manca ormai solo l’ufficialità da parte dell’amministrazione comunale, ma il quadro del Capodanno nuorese sembra delineato: il palco per il concerto di fine anno sarà allestito in via Pertini e non nel cuore della città. La decisione nasce da un problema di carico e sicurezza rilevato nella parte finale di piazza Vittorio Emanuele, dove inizialmente si sarebbe dovuto svolgere l’evento. Le verifiche tecniche hanno evidenziato criticità tali da rendere necessario lo spostamento della location, così da garantire un afflusso sicuro per il pubblico atteso nella notte di San Silvestro.

La scelta alternativa è ricaduta su via Pertini, area alla periferia e ritenuta più adatta a ospitare un palco di grandi dimensioni e le relative strutture di supporto. Per quanto riguarda la parte artistica della serata, la presenza più attesa è quella di Emis Killa, che dovrebbe essere il protagonista del concerto di Capodanno. Il rapper milanese, tra i nomi più noti della scena hip hop italiana, porterà a Nuoro una scaletta ricca di successi, promettendo uno spettacolo capace di coinvolgere pubblico di tutte le età ma soprattutto i più giovani.

L’amministrazione comunale dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore sia il programma definitivo sia le misure organizzative previste per la notte del 31 dicembre.

