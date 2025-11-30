Ordinato sacerdote lo scorso anno, collaboratore parrocchiale e responsabile dell'oratorio, punto di riferimento dei giovani e giovanissimi di Macomer, don Leonardo Arca, 33 anni, di Villanova Monteleone, dopo quattro anni di intensa attività, prima come diacono e poi come presbitero, lascia Macomer. Dal giorno dell'Immacolata sarà a disposizione del vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, ad Alghero.

Don Leonardo finora è stato uno dei sacerdoti che, assieme al parroco Padre Andrea Rossi e al vice, don Marco Saurra, hanno ben operato nelle quattro parrocchie di Macomer, (San Pantaleo, Madonna Missionaria, San Francesco e Santa Famiglia di Nazareth), facendosi apprezzare dai fedeli e soprattutto dai giovani. I tre sacerdoti, insieme, avevano formato il giusto equilibrio per fr fronte alle esigenze dei fedeli, con le Sante Messe e con altre intense attività. La notizia del trasferimento ad Alghero è rimbalzata in questi giorni, facendo il giro della comunità. «Purtroppo devo lasciare- dice dispiaciuto il sacerdote- sono accordi presi col vescovo. Mi dispiace per i tanti ragazzi e le tante persone che questi anni mi sono state vicine e che vorrei ringraziare».

Ovviamente il parroco Padre Andrea Rossi e il vice, don Marco Saurra, dovranno riorganizzare tutto, per cercare di non creare dei vuoti nell'attività parrocchiale. Con la partenza di don Leonardo Arca, almeno per ora, non è previsto nessun altro arrivo a Macomer.

