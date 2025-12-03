Nelle aree industriali di Tossilo e Bonu Trau, l'acqua non è potabile e non si può manco utilizzare per l'uso alimentare. Il sindaco Riccardo Uda ha emanato l’ordinanza urgente e in via cautelativa, di divieto di utilizzo per uso potabile e alimentare dell’acqua nel tratto di rete idrica delle due zone industriali.

L'ordinanza si è resa necessaria a seguito della comunicazione del dipartimento di prevenzione della Asl di Nuoro, servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, con la quale si segnala la non conformità dei parametri microbiologici sui campioni effettuati nelle rispettive aree industriali.

Il divieto è in vigore dalla serata di ieri fino a nuova ordinanza che verrà emessa a seguito di comunicazione di Ats e Asl di Nuoro, sul ripristino dei valori della qualità dell'acqua.

In entrabe le aree industriali operano diverse attività di produzione alimentare, quali caseifici, macellerie, panifici e tante altre attività quali bar e ristorazionei. I disagi sono quindi enormi.

