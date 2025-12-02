Era stato condannato in primo grado il 30 aprile 2024, a quattro anni e tre mesi, dai giudici del tribunale di Oristano, ritenuto colpevole di peculato e falso, perché, sulla vicenda Hazzard del 2015, dopo aver incassato una decina di assoluzioni, aveva rinunciato alla prescrizione, poiché voleva dimostrare la sua estraneità nella vicenda. Il mese successivo, come previsto dalla legge Severino, il sindaco Tore Ghisu, rieletto nelle elezioni del 2021, venne sospeso dall'incarico. Oggi, dopo 18 mesi, ha ripreso a svolgere le funzioni di sindaco, a seguito della comunicazione del Prefetto di Nuoro, che ha certificato la fine del periodo di sospensione.

«Torno quindi, legittimamente, a ricoprire l’incarico che i cittadini di Borore mi avevano conferito, con un largo consenso, a seguito delle elezioni dell’ottobre 2021 – dice con soddisfazione –. Lo farò, ancora una volta, con la stessa serietà, la stessa passione, lo stesso impegno e la stessa correttezza che hanno sempre contraddistinto il mio operato. Lo farò animato, come al solito, dallo spirito di servizio, dall’attenzione alle esigenze della comunità e dalla volontà di contribuire a far crescere il nostro paese e il nostro territorio. Attenderò ora, con serenità e immutata fiducia, l’ormai prossima sentenza di secondo grado, nella consapevolezza di aver sempre operato onestamente, con rettitudine, nel rispetto delle norme e del pubblico interesse. La stessa consapevolezza che mi ha portato, convintamente, a rinunciare alla prescrizione per poter affermare, fino in fondo, l’onestà, la rettitudine e la correttezza degli atti e dei comportamenti da me posti in essere nell’espletare il ruolo e la funzione pubblica legati al mio mandato amministrativo. Voglio ringraziare i dipendenti, i consiglieri, gli assessori per il proficuo lavoro svolto in tutto questo periodo. In particolare ringrazio Alessandro Porcu, che ha guidato il Comune in modo egregio, con grande impegno, dedizione ed efficacia».

In questi 18 mesi le funzioni di sindaco sono passate al vice, Alessandro Porcu, il quale ora tornerà a fare il vicesindaco e continuerà a ricoprire gli incarichi nell'amministrazione della Provincia di Nuoro.

© Riproduzione riservata