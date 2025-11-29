Il comandante provinciale dei Carabinieri di Nuoro, Gennaro Cassese, ha incontrato gli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi per parlare di legalità. Tra le iniziative promosse dall'arma dei carabinieri sul territorio nazionale, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, c'è quella che riguarda la diffusione della cultura della legalità tra gli studenti.

L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani ai valori del rispetto delle regole, della responsabilità personale, della convivenza civile.

Questa mattina, il Colonnello Gennaro Cassese ha illustrato i canali di accesso alla Forza Armata, oltre a un focus sui casi di applicazione del Codice Rosso e alle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere, con il fine di stimolare gli alunni a una riflessione approfondita. Non è mancata l’occasione per spiegare il ruolo dei Carabinieri nella tutela dei cittadini e per evidenziare il concetto di prossimità che governa l’agire quotidiano dell’Istituzione; in molte realtà territoriali unico presidio dello Stato. La partecipazione dei ragazzi è stata ampia: hanno posto domande, espresso curiosità, condiviso riflessioni personali.

«L’Arma dei Carabinieri ringrazia la Dirigenza scolastica, i docenti e tutto il personale dell’Istituto per la collaborazione e conferma il proprio impegno nel continuare a promuovere, attraverso il dialogo e la formazione, una solida cultura della legalità tra le nuove generazioni».

© Riproduzione riservata