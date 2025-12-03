In memoria di Pino Lochi e Angelo Pala, figure care alla comunità, quindi dedicato alla specialità 5/9 birilli e pool, lunedì l'Accademia del Biliardo di Macomer, si prepara ad ospitare una nuova edizione del torneo regionale Telethon. Un avvenimento importante non solo per Macomer, ma per l'intera isola.

La manifestazione, organizzata col patrocinio del Comune, assume un valore particolarmente significativo, perchè unisce la passione sportiva alla solidarietà, volta a sostenere la ricerca scientifica Telethon. La partecipazione è aperta a un totale di 32 giocatori, ai qualisi aggiungeranno otti vincitori provenienti dalle batterie eliminatorie che saranno organizzate nei vari circoli isolani. Alla fine della giornata si procederà con le premiazioni, durante le quali verranno proclamati i campioni regionali e di stecca e Pool. Una iniziativa che ha il nobile scopo legato allo sport , ma anche ad un gesto concreto di solidarietà. L'intero monte delle iscrizioni, infatti, sarà devoluto a sostegno della ricerca genetica Telethon.

