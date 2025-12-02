Disagi in vista per i cittadini di Nuoro e Mamoiada, dove dalle ore 8 di questa mattina si stanno registrando cali di pressione e interruzioni dell’erogazione idrica.

I disservizi sono legati a un guasto improvviso sulla condotta adduttrice che rifornisce i due Comuni.

La rottura è stata individuata nel tratto situato in località Sos Pessiches, dove le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono già operative per eseguire la riparazione.

Abbanoa fa sapere che i lavori proseguiranno senza sosta fino al completo ripristino della rete.

L’erogazione idrica tornerà a pieno regime solo al termine delle operazioni, i cui tempi sono legati alla complessità dell’intervento.

© Riproduzione riservata