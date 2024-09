Da lunedì è operativo a Nuoro il nuovo comandante del comando Provinciale dei carabinieri di Nuoro, il colonnello Gennaro Cassese, che prende il posto del colonnello Elvio Sabino Lagagnara. Originario della provincia di Napoli, 45 anni, ha intrapreso la carriera militare nel 1995, frequentando la scuola militare “Nunziatella” di Napoli. Ha proseguito gli studi nell’Accademia militare di Modena e la scuola ufficiali carabinieri di Roma, conseguendo il grado di sottotenente nel 2000.

È laureato in giurisprudenza, in scienze dell’Amministrazione e in scienze della Sicurezza interna ed esterna. Ammesso all’istituto superiore di Stato Maggiore Interforze, ha conseguito il titolo unitamente al master di 2° livello in studi internazionali Strategico-Militari. Ultimo incarico prima della Barbagia, il comando del gruppo carabinieri di Rho

© Riproduzione riservata