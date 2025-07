A poco più di un mese dalle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Nuoro, emergono i dati ufficiali sulle spese elettorali sostenute dai candidati sindaci e dalle liste. Numeri che raccontano non solo quanto è costato correre per la guida della città, ma anche come ogni campagna sia stata impostata: tra chi ha investito decine di migliaia di euro e chi ha deciso di fare a meno quasi completamente delle spese.

Emiliano Fenu

Vincitore con il 63%, spesi 22.023,18 €

Il nuovo sindaco Emiliano Fenu, eletto con un netto 63% dei voti al primo turno, ha sostenuto una campagna ben finanziata ma non eccessiva rispetto ai risultati ottenuti. Le spese totali rendicontate ammontano a 22.023,18 euro, suddivise tra 6.000 euro di risorse proprie e 16.086 euro da altri fondi.

Le principali voci di spesa:

Materiali e spazi informativi: 5.407,72 €

Eventi e manifestazioni: 6.657,65 €

Personale e prestazioni professionali: 8.869,28 €

Materiali promozionali: 1.088,53 €

Giuseppe Luigi Salvatore Cucca

25.476 € di spesa, ma arriva secondo

Il candidato Giuseppe Luigi Salvatore Cucca è stato il più generoso in termini di investimento personale: 25.476,96 euro, provenienti interamente da risorse proprie e della coniuge. Il dato è significativo: è la campagna più costosa tra tutti i candidati, ma non è bastato per vincere.

Le voci principali:

Distribuzione e spazi su media: 14.523 €

Materiali e mezzi di propaganda: 6.497,12 €

Personale: 3.500 €

Manifestazione 915,49 €

Lisetta Bidoni

Spesi quasi 8.000 €, arriva terza

Terza classificata, Lisetta Bidoni ha sostenuto una campagna con spese contenute ma strutturate: in tutto 7.827,65 euro, coperti con risorse proprie della sua lista.

Le spese:

Produzione materiale e propaganda: 5.400 €

Personale: 1.800 €

Organizzazione eventi: 600 €

Oneri bancari: 27,65 €

Domenico Mele

Assente nei documenti ufficiali

Risulta invece del tutto assente nei documenti ufficiali il candidato sindaco Domenico Mele. Né lui, né eventuali liste a sostegno, hanno depositato rendicontazioni sulle spese. Una lacuna singolare, considerando la sua presenza ufficiale nella competizione.

Diverse liste hanno presentato rendiconti a zero

