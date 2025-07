Emiliano Fenu ha ufficializzato questa mattina alla Camera dei Deputati la sua decisione di optare per la carica di sindaco di Nuoro. Una scelta annunciata già in campagna elettorale e oggi resa definitiva con una comunicazione formale indirizzata al presidente dell’Aula di Montecitorio, Lorenzo Fontana.

«Questa mattina ho comunicato alla Camera l’opzione per la carica di sindaco», ha dichiarato Fenu, confermando l’impegno preso davanti ai cittadini che lo hanno eletto primo cittadino il 9 giugno scorso. «Ho formalmente comunicato al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana – ha proseguito –, nei termini previsti dalla Giunta per le elezioni, la mia scelta di optare per la carica di sindaco del Comune di Nuoro».

Con questa decisione, si conclude ufficialmente il mandato parlamentare di Fenu, iniziato nel 2022 dopo un precedente incarico al Senato. «Si è chiuso un importante capitolo del mio percorso istituzionale – ha detto – che ho vissuto con responsabilità, coerenza e spirito di servizio». Nel suo messaggio, Fenu ha voluto esprimere gratitudine verso i colleghi parlamentari e i collaboratori incontrati nel corso degli anni: «Lascio il Parlamento con riconoscenza per il percorso umano e politico condiviso, e con la consapevolezza di aver sempre agito nell’interesse dei cittadini».

Ora tutte le energie saranno rivolte a Nuoro e alla Sardegna: «Alla nostra città voglio dedicarmi con determinazione, per ripagare la fiducia ricevuta e lavorare per il bene comune», ha concluso il neo-sindaco.

© Riproduzione riservata