La partecipazione è tanta e vede coinvolte decine di nonnini e nonnine, impegnati in varie competizioni e giochi. Sono le “NonnOlimpiadi”, i giochi estivi che interessano tutte le residenze italiane gestite da Sereni Orizzonti, la società tra le più importanti in Italia per numero di posti letto nel settore dell’assistenza sociosanitaria all’anziano. Le NonnOlimpiadi in Sardegna si svolgono nelle Rsa di Macomer e Silanus, gestite dalla società Sereni Orizzonti.

L'iniziativa vede protagonisti i nonni della terza età, con attività interamente dedicate all'inclusività motoria e al divertimento. In questa maniera, come già avvenuto lo scorso anno, sereni Orizzonti rilancia il progetto fisio-educativo su scala nazionale, che coinvolge più di seimila ospiti delle regioni in cui il Gruppo è presente, quindi anche la Sardegna, tra Macomer e Silanus.

In questi mesi estivi le Rsa sono state animate da giochi e gare di psicomotricità volte a promuovere la socialità, le abilità fisiche, con una sana competizione. Le attività del programma psico-pedagogico sono il risultato del lavoro e della collaborazione tra animatori, educatori e fisioterapisti di ogni residenza.

Primo fra gli obiettivi delle NonnOlimpiadi è quello di automatizzare le capacità motorie residue di ciascun paziente, con gli sport riadattati, che sono stati pensati per far acquisire maggiore sicurezza e autostima agli ospiti, ripristinando così la fiducia nei propri movimenti.

Come spiegano le educatrici Luciana e Lorenza, le NonnOlimpiadi sono un momento di gioia, movimento e grande partecipazione.

Nelle due Rsa l'evento s è aperto con la solenne accensione della fiaccola, portata dal tedoforo scelto dagli ospiti. Mario Modolo, direttore generale della società che gestisce i due centri, dice: «Migliorare la qualità di vita degli ospiti affinché, seppur con capacità motorio-cognitive residue ridotte, possano sempre vivere al massimo delle proprie possibilità».

