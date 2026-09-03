Il rogo
03 settembre 2026 alle 13:52aggiornato il 03 settembre 2026 alle 13:52
Nuoro, fiamme tra i capannoni di Prato SardoIl tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio
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Fuoco nella Zona industriale di Nuoro questa mattina. Le fiamme sono scoppiate a Prato Sardo tra due capannoni quelli della Elcom e della concessionaria Dinar.
Immediato l’intervento dello vigili del fuoco di Nuoro intervenuti con più unità per evitare che le fiamme partite da alcune sterpaglie potessero coinvolgere i capannoni e le aziende.
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