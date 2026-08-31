Sorgono si prepara a ospitare il 3 e 4 ottobre la nuova edizione di “Autunno in Barbagia – Sa Innenna”, la manifestazione dedicata alla promozione delle tradizioni, della cultura e delle produzioni locali. La giunta comunale ha approvato il programma di massima (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il disciplinare e lo schema di convenzione con il Centro commerciale naturale sorgonese, cui sarà affidata l’organizzazione dell’evento. Per la manifestazione è stata stanziata una sovvenzione di 24 mila euro. Il 60% sarà anticipato dopo la firma della convenzione, mentre il saldo verrà liquidato al termine dell’evento, dopo la rendicontazione delle spese.

Il programma prevede l’apertura delle Cortes dalle 9 alle 20 nelle due giornate, un punto informazioni in piazza della Vittoria e un servizio navetta per il sito archeologico di Biru ‘e Concas. Spazio anche alla musica itinerante con il Coro polifonico Santu Mauru, il gruppo A bratzos tentos e gli organettisti, oltre al tradizionale Palio delle botti. Particolarmente legata all’identità vitivinicola del paese sarà “Sa Innenna”, curata dagli studenti dell’istituto agrario di Sorgono, con attività sulla vendemmia, l’uva, l’attrezzatura tradizionale e il carro a buoi. Non mancheranno la vestizione dell’abito tradizionale sorgonese, iniziative culturali e di animazione, oltre ai servizi necessari per sicurezza, assistenza sanitaria, supporto tecnico, bagni chimici, pubblicità e gestione degli aspetti organizzativi.

L’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare le eccellenze agroalimentari e artigianali, il patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico di Sorgono, coinvolgendo associazioni locali e operatori del territorio.

(Unioneonline/En.Ne.)

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