Il fuoco ferma le cose del Trenino fermate. Dopo i gravi incendi che hanno duramente colpito l’Ogliastra, in particolare tra i comuni di Arzana ed Elini, Arst informa che le corse del Trenino Verde della Sardegna sono momentaneamente soppresse sulla tratta Arbatax-Lanusei.

Il passaggio delle fiamme ha causato danni all'infrastruttura, rendendo necessaria un'interruzione per tutelare la sicurezza dei passeggeri e del personale. L'azienda regionale si è già attivata e, a partire da domani, martedì 1° settembre, prenderanno ufficialmente il via i lavori di messa in sicurezza e ripristino della linea ferroviaria.

Le squadre tecniche dell’Arst opereranno «con il massimo impegno» con l'obiettivo di concludere gli interventi entro la fine della settimana, in modo da riaprire rapidamente la tratta e svolgere in totale sicurezza i prossimi viaggi programmati, a partire dal 10 settembre. L’Arst esprime la propria vicinanza alle comunità colpite dai roghi in questi giorni difficili.

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