A volte l’arte di comunicare nasce spontanea, si esprime con le mani e con il canto. Omar Manca ha una voce che spacca, raggiunge migliaia di follower mentre lavora il formaggio. Canta per promuovere la sua azienda di Nulvi, l’agriturismo di Monte Entosu, un caso di marketing esplosivo come raccontano i numeri dei tanti fan che lo seguono sul web.

«Non siate cattivi con me, faccio il casaro mica il cantante», tiene a precisare in uno dei suoi tanti video, dove esprime talento autentico, tra formaggi, caglio e ricotte. Una voce prodigiosa che arriva lontano, intona brani celebri di Elvis Presley mentre con le mani lavora il formaggio, gli ingredienti giusti per comporre un buon prodotto, in tutti i sensi. Musica per lanciare un messaggio, che va oltre la semplice comunicazione aziendale, così la sponsorizzazione diventa diretta e naturale, lontano dai soliti testimonial, un ruolo ben più problematico che rischia di essere percepito come troppo artificioso per l’azienda e per l’artista.

I video raccolgono numerosi consensi e nel mezzo ci sono commenti positivi. D'altronde la musica ha un potere enorme, capace di raggiungere luoghi oltre confine in pochi istanti.

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