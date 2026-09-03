l’incidente
03 settembre 2026 alle 09:38aggiornato il 03 settembre 2026 alle 09:40
Siniscola, si ribalta con l’auto dell’Asl: dipendente dell’igiene in ospedaleLa macchina di servizio che guidava, in via Isalle, si è capovolta per cause da accertare
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Un dipendente dell’Igiene Pubblica dell’Asl di Siniscola è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale.
L’auto di servizio che guidava, in via Isalle, si è ribaltata per cause da accertare.
Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e l’ambulanza che ha condotto l’uomo in pronto soccorso per accertamenti.
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