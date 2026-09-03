Un dipendente dell’Igiene Pubblica dell’Asl di Siniscola è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale.

L’auto di servizio che guidava, in via Isalle, si è ribaltata per cause da accertare.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e l’ambulanza che ha condotto l’uomo in pronto soccorso per accertamenti.

© Riproduzione riservata